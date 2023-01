Tennis : Novak Djokovic souffre, mais passe

Le Serbe, tête de série numéro 1, affrontera le No 18 mondial canadien Denis Shapovalov au prochain tour, après avoir souffert contre Halys. Long à démarrer, le No 5 mondial de 35 ans s’est retrouvé mené 2-5 dans la première manche, avant de remonter la pente et de l’emporter. Halys, 64ème mondial «a joué comme un membre du top 10 aujourd’hui», a-t-il salué, estimant que ces deux tie-breaks étaient l’issue la plus «réaliste» à cette rencontre.