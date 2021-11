Tennis - Novak Djokovic tâtonne puis déroule

Depuis 2007 et sa défaite de bizuth face à David Ferrer, Novak Djokovic n’a plus perdu son premier match dans un Masters. Douze entrées en matière, douze avertissements lancés à la cantonade: le dernier datant de ce lundi après-midi face à un Casper Ruud rafraîchissant mais pas assez complet pour vraiment bousculer le No 1 mondial (7-6, 6-2).

Invité surprise parmi « les Maîtres » , le Norvégien a pourtant fait mieux que tenir son rang. En plus d’étaler toute la palette de son superbe coup droit, il s’est aventuré au filet, n’a pas hésité à glisser des petits slices vénéneux pour sortir « Djoko » de sa zone de confort. Le champion de Genève et de Gstaad basculait même avec un mini-break d’avance dans le tie-break de la première manche (3-2). Moment choisi par le Serbe pour serrer le jeu, remporter cinq des six points suivants et remettre le petit nouveau à sa place.