Roland-Garros: Novak Djokovic tient son rang au 2e tour contre Alex Molcan

Tennis : Novak Djokovic tient son rang au 2e tour

Le No 1 mondial s’est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros en disposant du Slovaque Alex Molcan (ATP 38) en 2h15.

Le No 1 mondial, Novak Djokovic, est logiquement sorti vainqueur mercredi de son duel face au 38e mondial Alex Molcan (6-2, 6-3, 7-6 [7/4]), nouveau protégé de son entraîneur historique, et décroche sans trop forcer son billet pour le 3e tour de Roland-Garros.

Pas franchement perturbé par la présence de son ancien coach pendant 15 ans, Marian Vajda, dans le box du Slovaque qu'il entraîne depuis le début du mois, le Serbe a tranquillement déroulé sa partition. C'est à peine si Molcan, finaliste cette année à Lyon et Marrakech, aura réussi à le retarder lors du troisième set, le poussant à disputer un tie-break, avant que le Serbe ne s'impose en 2h15. «J'ai beaucoup de respect pour Alex, il est en pleine progression», a souligné Djokovic à l'issue du match. Avant d'ajouter en souriant: «Mais j'espère que c'est la première et la dernière fois que j'aurais à me retrouver face à Marian ( Vajda)».