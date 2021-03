Swiatek et Gauff grimpent au classement

Le classement mondial reste dominé par l’Australienne Ashleigh Barty (1re, 9186 pts), devant Naomi Osaka (2e, 7835 pts) et Simona Halep (3e, 7255). Du côté suisse, Belinda Bencic reste 12e (4255), tandis que Jil Teichmann a progressé de sept places pour occuper le 54e rang (1393). On trouve plus loin Stefanie Vögele (122e/648), Viktorija Golubic (130e/624), Leonie Küng (158e/472) et la Neuchâteloise Conny Perrin (266e/248).