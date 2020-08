Tennis Novak Djokovic va dépasser le Maître

Le Serbe est bien parti pour battre le record de semaines consécutives passées à la tête de la première place mondiale.

Depuis plusieurs semaines, le tennis se joue loin de chez nous et de manière un peu décousue, mais ceux qui aiment Roger Federer n’ont pas manqué de relevé la menace que fait planer Novak Djokovic sur l’un des nombreux records du Maître: le Serbe aura bientôt passé 287 semaines sur le trône du tennis mondial. C’est mieux que Pete Sampras, et bientôt que Federer, qui a étendu son règne sur 310 semaines.

La domination de «Djoko» est le fruit de son incroyable régularité: il n’a pas perdu le moindre match en 2020, une saison certes tronquée par la crise sanitaire. S’il poursuit au même rythme et que ses adversaires directs au classement continuent de manquer des opportunités (le troisième mondial Dominic Thiem est sorti au 2 e tour du Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York), Novak Djokovic devrait selon toute vraisemblance battre la marque de «RF» le 8 mars 2021 : ce jour-là, il entamerait sa 311 e semaine au sommet.

Un chiffre impressionnant, surtout si l’on sait que les semaines d’interruption liées au Covid n’ont pas été comptabilisées, l’ATP ayant décidé de geler les classements en avril dernier. À la reprise des compétitions, Novak Djokovic comptait donc toujours 282 semaines au sommet, une marque qu’il n’a cessé d’améliorer depuis son retour et que Rafael Nadal, son dauphin au classement, n’a pas pu lui contester.

Ce n’est pas le seul record que Djokovic s’apprête à disputer à Roger Federer. Le numéro un mondial en a un autre dans le viseur : celui du nombre de sacres en Grand Chelem. Il n’est qu’à trois longueurs de la marque détenue par le Bâlois (20) alors qu’il n’a que 33 ans et de moins en moins d’adversaires à son niveau.

Pour autant, malgré son emprise sur le circuit, Djokovic peine à susciter l’admiration du grand public, et encore moins celle de ses pairs. Nick Kyrgios vient d’ailleurs de lui laisser un message assassin sur Twitter.

«Il est peut-être invaincu en 2020, on ne peut pas le lui enlever. Malheureusement, quand il devait montrer du leadership et de l’humilité, il n’était pas là», a lâché l’Australien, faisant référence à l’attitude jugée peu responsable de Djokovic lors de l’Adria Tour, et surtout à son absence lors de la réunion de l’ATP sur Zoom.