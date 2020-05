Pharma

Novartis décroche le feu vert européen pour le Zolgensma

Le géant suisse va commercialiser son médicament contre l’amyotrophie musculaire spinale, une préparation qui avait fait polémique l’an passé.

Novartis a obtenu le feu vert européen pour la thérapie génique Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) destinée aux bébés et enfants atteints d’amyotrophie musculaire spinale (AMS) de type 1. Son accès est désormais possible en France et devrait l’être prochainement en Allemagne. Des discussions sont menées quant à son prix.