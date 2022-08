Economie: Novartis élimine 700 postes de cadres rien qu’en Suisse

Économie : Novartis élimine 700 postes de cadres rien qu’en Suisse

Novartis va biffer en Suisse 700 postes de cadre. Soit la moitié des 1400 suppressions d’emploi annoncées fin juin par le groupe pharmaceutique, rapporte lundi la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Du jamais vu dans le pays. Le labo bâlois cherche ainsi à aplanir sa hiérarchie et à éliminer les doublons dans bon nombre de fonctions, notamment dans le marketing et les services financiers et juridiques.