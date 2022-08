Novartis se sépare de Sandoz et lance sa cotation à Zurich

Industrie pharmaceutique : Novartis laisse Sandoz voler de ses propres ailes

Le géant rhénan a annoncé jeudi qu’il se séparait de sa division de médicaments génériques et biosimilaires. Celle-ci devient autonome et sera cotée en Bourse. L’opération sera finalisée au deuxième semestre 2023.

Novartis se sépare de Sandoz, annonce ce jeudi le géant rhénan. Sandoz – la division de médicaments génériques de Novartis – devient ainsi une société indépendante. L’opération, qui devrait être finalisée au deuxième semestre 2023, va permettre de créer la plus grande entreprise de génériques en Europe et un leader mondial des biosimilaires, selon le communiqué de Novartis.

La nouvelle entité autonome aura son siège en Suisse et sera cotée sur SIX, la Bourse suisse, complétée par un programme de réplique (ADR) aux États-Unis. «Notre examen stratégique a exploré toutes les options pour Sandoz et a conclu qu’une autonomie à 100% était dans le meilleur intérêt des actionnaires», a déclaré Joerg Reinhardt, président du conseil d’administration, cité dans le communiqué. Cette scission permettra aussi de recentrer les activités de Novartis.