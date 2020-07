Grèce

Novartis: le parlement vote des poursuites contre un ex-ministre

Dimitris Papaguélopoulos, ancien ministre de la Justice (2015-2019), pourrait être jugé pour huit chefs d’accusations. Il est soupçonné notamment d’abus de pouvoir et de violation de devoir.

Lors de la révélation de l’affaire, en 2016, le gouvernement de gauche avait mis en cause plus d’une centaine de médecins et une trentaine de hauts fonctionnaires, une dizaine d’hommes politiques des précédents gouvernements de droite Nouvelle-Démocratie et socialistes Kinal.