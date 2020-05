Novartis fait mieux que prévu au 1er trimestre

La performance sur le premier trimestre du groupe pharmaceutique bâlois est qualifiée de remarquable mais elle surtout due à des achats anticipés liés à la pandémie.

Performances en progrès

Sandoz redresse la tête

La performance décoiffe les projections les plus optimistes des analystes à tous les niveaux. Les estimations plafonnaient à 12,00 milliards pour les revenus, dont 9,60 milliards pour Innovative Medicines et 2,48 milliards pour Sandoz. Le bénéfice net de base n'était pas attendu à plus de 3,37 milliards.

La croissance a été alimentée par les ventes du médicament pour le coeur Entresto (59% à 569 millions) et du Cosentyx ( 18% à 930 millions). La contribution du Kisqali a bondi de 77% à 161 millions et celle du Kymriah a été multipliée par deux à 93 millions.

Gros bémols

Ambitions immunisées

La croissance doit s'établir cette année, à taux de changes constants et hors impact d'éventuels générique pour le Gilenya et la Sandostatine LAR aux Etats-Unis, dans une fourchette de 5 à 9% pour Innovative Medicines comme pour le groupe. Sandoz doit suivre un rythme plus modeste, entre 1 et 5%. L'excédent opérationnel de base doit progresser d'environ 10%.