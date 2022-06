Pharma : Novartis va biffer 1400 postes en Suisse

Le géant bâlois de la pharma va supprimer jusqu’à 1400 emplois sur les 11’600 qu’il compte actuellement en Suisse, selon le «Tages-Anzeiger».

Externalisations

Le CEO du groupe Vas Narasimhan a écrit dans un mail adressé au personnel: «La nouvelle structure sera à la fois plus légère et plus simple et entraînera malheureusement des suppressions de postes à l'échelle de l'entreprise.» Certains postes seront transférés à l'étranger, par exemple à Prague ou à Hyderabad, en Inde. Comme le précise le «Tagesanzeiger», il ne s'agit toutefois pas seulement d'externalisations à l'étranger, où les coûts sont moins élevés. De nombreux emplois supprimés disparaissent complètement.