La rétro des sports 2021 - Novembre: à nous le Qatar!

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de novembre et l’exploit de se qualifier une nouvelle fois pour une Coupe du monde.

Jorginho devrait être naturalisé. Claudio Thoma/freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On en termine avec le mois de novembre, ses retraités, sa qualification et un foot français qui part en sucette. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

On est au Qatar!

Quelle année pour le foot suisse tout de même... Après le rêve de l'Euro, c'est au tour du vainqueur de ce dernier tournoi de passer à la moulinette suisse. Enfin, moulinette... Il a «suffi» à la troupe de Murat Yakin de réussir deux nuls face aux Transalpins (0-0 et 1-1), de voir deux penaltys de Jorginho être manqués et de gagner 4-0 contre la Bulgarie pour réussir à se qualifier pour une nouvelle Coupe du monde. Les plus jeunes ne peuvent pas se rendre compte de la chance qu'ils ont: la Nati fait désormais presque tous les grands tournois!

La moto perd ses «stars»

Une mondiale, l'autre suisse... Deux étoiles de la motocyclette ont tiré leur révérence en ce mois de novembre. Il y a Valentino Rossi, forcément, celui qui sera adulé par toute une génération de gens à deux roues pendant encore de longues années. Neuf titres, dont six en MotoGP, ça ne s'oubliera jamais. Surtout quand on a ce charisme. En Suisse, c'est Thomas Lüthi et son titre des 125 cm3 qui restera dans les mémoires. Pour sa longévité, mais aussi pour les sorties incroyables qu'il avait provoquées chez Bernard Jonzier, sur la RTS.

Le foot français part en vrille

Didier Deschamps avait retrouvé son habituel petit animal de compagnie le mois précédent lors de la Ligue des Nations et fait (un peu) oublier le fiasco des Bleus à l'Euro. Mais le feuilleton du football français ne s'arrête jamais et a encore rebondi très bas en novembre. Il y a eu Dimitri Payet, d'un côté, qui a encore été victime d'un lancer de bouteille d'un «supporter», entraînant l'interruption de la partie Lyon-Marseille. Et puis il y a eu, aussi, le premier jugement de l'affaire de la «sextape» de Mathieu Valbuena. Pour son implication, Karim Benzema a mangé un an de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende. On est rarement déçus.

Pour terminer, on a beau être en novembre, le tennis fait toujours l’actualité. Les Masters ont souri à Alexander Zverev, qui y était juste intouchable. L'Allemand a sorti Novak Djokovic en demi-finale, avant de se payer le scalp de Daniil Medvedev en finale. Mais c'est sans doute l'interview donnée à notre collègue Mathieu Aeschmann qui a le plus ébranlé le monde de la petite balle jaune. Le Bâlois a indiqué que «tout donner pour revenir, c’est aussi ma manière de remercier mes fans», certes. Mais surtout qu'il ne fallait pas s'attendre à le revoir sur un court de sitôt. Et peut-être même pas au prochain Wimbledon!

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Du bowling pour finir