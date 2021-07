Accidents : Noyades dans le monde: 2,5 millions de morts en 10 ans

L’OMS veut davantage mettre en garde contre ce danger à l’origine de drames évitables, particulièrement en ce qui concerne les jeunes enfants.

Quelque 2,5 millions de personnes sont mortes noyées entre 2009 et 2019, un bilan lourd qui aurait pu être sensiblement réduit avec quelques mesures simples, a affirmé vendredi l’OMS, avant la première journée mondiale de prévention de la noyade dimanche. Dans de très nombreux pays, la noyade reste l’une des premières causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans, a rappelé le docteur David Meddings, qui coordonne les travaux sur la prévention de la noyade auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d’un point de presse à Genève.

Enfants de moins de 5 ans

La journée mondiale a été créée par l’Assemblée générale des Nations unies fin avril, à l’initiative du Bangladesh, où 40 enfants sont morts noyés chaque jour, selon des statistiques de 2016. Selon l’Organisation, 60% des personnes noyées avaient moins de 30 ans, les enfants de moins de 5 ans étant particulièrement touchés. La noyade est la première cause de la mort des moins de 5 ans en Chine et la deuxième aux Etats-Unis et en France, a souligné le docteur Meddings, mais le taux est trois fois plus élevé dans les pays à faible et moyen revenus que dans les pays riches, a-t-il précisé.