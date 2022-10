Suisse : Noyades: un été particulièrement funeste

Depuis le début de l’année et jusqu’au 15 septembre, 60 noyades ont été enregistrées. Bien plus que la moyenne annuelle qui est de 46 décès.

Le nombre d’accidents aquatiques mortels a fortement augmenté lors de la dernière saison de baignade, rapporte la Société Suisse de Sauvetage (SSS) dans un bilan intermédiaire arrêté au 15 septembre. Jusqu’à cette date, une soixantaine de personnes se sont noyées en Suisse. La majorité des décès (près de 90%) ont eu lieu au bord et dans les eaux libres (un peu plus de 60% dans les lacs et quasi 40% dans les rivières). Les accidents ont concerné en majeure partie des hommes, ceux-ci représentant presque 80% de toutes les victimes de noyade, ce qui correspond à la valeur moyenne pluriannuelle.

Selon les tranches d’âges, les 15-30 ans sont particulièrement à risque. Les décès chez les 70-85 ans ont fortement augmenté, constate la SSS. Trois noyades fatales ont été constatées dans des piscines. Deux concernaient des enfants de quatre et cinq ans. Le troisième cas est celui d’un homme de 46 ans qui a eu un problème de santé alors qu’il nageait. Pour mémoire, on dénombre en moyenne 46 décès par noyade chaque année dans notre pays, rappelle la SSS et en comparaison, en 2019, on avait enregistré 49 décès sur toute l’année.