Paul Mescal

«Nu oui, mais c’est pas du porno»

Héros de «Normal People», Paul Mescal a tourné des scènes osées dans la minisérie, mais jamais vulgaires à ses yeux.

En 2019, Paul était totalement inconnu du grand public en dehors de son Irlande natale. L’acteur de 24 ans a connu un succès instantané avec «Normal People», minisérie produite par la BBC et disponible en Suisse sur l’app StarzPlay. Jouer le jeune Connell Waldron, qui tombe amoureux de Marianne, a changé sa carrière soudainement.

J’ai grandi dans la région de Dublin avec un père dans la police et une mère institutrice. J’espérais devenir un footballeur semi-pro, mais un accident a mis un frein à cette idée, alors j’ai étudié les arts dramatiques au collège.

Comme Connell, j’ai toujours été très athlétique et j’ai pratiqué beaucoup de sports à l’école, en commençant par le football gaélique qui a des règles bien différentes du football traditionnel. En revanche, je suis loin d’être aussi intelligent que mon personnage de «Normal People». Je dis ça en toute sincérité, sans honte. Il est très littéraire et je suis loin de lire autant de livres que Connell ne le fait dans la série.

Il est rare de voir un sportif aussi sensible que Connell à l’écran. Est-ce aussi votre cas?

Je crois que tous les comédiens sont sensibles. C’est mon cas et j’ai souvent essayé de cacher ma timidité derrière un rôle. Le plus complexe était d’exprimer la sensibilité mais aussi la tristesse que Connell a en lui, même lorsqu’il est avec la fille qu’il aime. Beaucoup d’ados essayent de se construire une carapace pour donner une image aux autres.

Il y a beaucoup de sensualité et de nudité dans les épisodes mais tout est filmé avec naturel et sans voyeurisme.

Absolument. J’ai lu le livre de Sally Rooney, dont la série est l’adaptation, et il y a énormément de nudité au fil des pages. Je n’avais aucun problème car c’est primordial pour comprendre la relation amoureuse complexe entre Marianne et Connell.

Non, ça fait partie du jeu. Ma génération a l’habitude de tout voir sur le Net et je n’ai pas à rougir de ce que j’ai fait. Il n’y a rien de classé X dans ces images prises dans «Normal People». C’est très artistique au final. Du nu oui mais ce n’est pas du porno (rires).

Non, ça me convient (rires). Comme je suis un nouveau venu à la télé, je trouve génial que l’on soit davantage attiré par le rôle que j’interprète plutôt que par moi. Connell est une star, pas moi. Il bien plus attirant que Paul de toute façon!