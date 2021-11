Loisirs – Nuages à l’horizon, les tarifs de l’abo lémanique du même nom s’envolent

L’offre forfaitaire permet d’admirer le château de Chillon depuis un bateau de la CGN et de le visiter à prix réduit. 20min/Jérôme Genet

L’offre était trop belle pour durer. Lancée fin 2019, la carte Horizon d e la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) d onnait accès à la 1re classe des b a teaux touristiques, toute l’année, en payant à l’avance un forfait de 149 francs. Désormais, un amateur des sorties lacustres devra débourser un tiers de plus, soit 199 f rancs . Pire : pour une famille, deux cartes individuelles nominatives seront nécessaires en 2022, les abo nnement s Famille et Duo étant supprimés. Même si une réduction est accordée sur les cartes supplémentaires, l e total passera ainsi de 259 à 378 francs (+45%) pour un couple. Une carte journalière à 10 francs par enfant accompagnant sera pro p osée à ceux qui ne voyagent pas avec la carte Junior des CFF (30 fr. par an) , toujours acceptée à bord.

«1 fr. 49 la journée»

« Une décision difficile, mais nécessaire pour coller à la réalité, justifie Florentine Baron Pailhès, directrice vente et marketing de la CGN . Un client a pris 100 fois le b a teau cette année, ce qui revient à 1 fr. 49 la journée .» Si certains titulaires ont fait des navires leur résidence secondaire, la majorité ne sont montés que trois fois à bord, selon les observations de la CGN, qui avoue avoir sous-estimé l’utilisation de cette carte par le passé.

Plus de 4500 abonnements a v aient trouvé preneur la première année , et 3500 pour 2021. « Nous en visons tout autant en 2022 car l’offre reste généreuse , s acha n t que n otre carte journalière coûte 99 francs» , estime la responsable marketing. Par aill e urs, de nouveaux avantages complète nt l’offre. La Compagnie générale de navigation sur le Léman indique répondre à la forte demande de ses clients en incluant la traversée transfrontalière entre Nyon (VD) et Yvoire (F), la semaine entre 9h30 et 16h, en plus du week-end.

Des fraudeurs

«Nous avons constaté des problèmes de compréhension et de mauvaises utilisations des cartes Famille et Duo, avec des fraudes » , regrette Florentine Baron Pailhès. Ces deux variantes ne sont donc plus proposées. La baisse du chiffre d'affaires, liée au Covid, a aussi conduit la CGN à réévaluer son offre éphémère. La carte Horizon est vendue dès ce lundi et jusqu’au 31 janvier 2022. Les prix sont préférentiels avant le 1er décembre 2021. L’offre n’est pas destinée aux pendulaires.