Pourparlers à Téhéran : Nucléaire iranien: accord sur une «solution temporaire»

L’AIEA a annoncé dimanche soir avoir trouvé avec l’Iran une solution de trois mois pour maintenir une surveillance «satisfaisante».

Selon les termes de cet «accord bilatéral technique» d’une durée de trois mois mais susceptible d’être suspendu à tout moment, le nombre d’inspecteurs sur place reste ainsi inchangé et des contrôles inopinés resteront possibles. «Bien sûr, pour parvenir à une situation stable, il faudra une négociation politique, et ce n’est pas de mon ressort», a ajouté Rafael Grossi.

«Pas d’enregistrements»

De son côté, l’Iran avait évoqué un peu plus tôt des discussions «fructueuses», alors que le directeur de l’AIEA a rencontré le président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi, et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

«Fenêtre d’opportunité»

Dans ce contexte diplomatique complexe et alors que l’Iran et les États-Unis n’ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, Téhéran a dit examiner la proposition de l’UE pour une «réunion informelle». Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé quant à lui à saisir la «fenêtre d’opportunité» pour mettre fin aux sanctions, une demande qu’il juge «légale et logique».