L’AIEA appelle Téhéran à revenir sur l’exclusion des inspecteurs

L’instance onusienne avait annoncé samedi que l’Iran avait retiré l’accréditation de plusieurs de ses experts, une décision que Téhéran a pris en riposte à un avertissement lancé par les États-Unis et les pays européens du groupe E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni). «Nous devons leur demander de revenir sur cette décision», a déclaré le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, dans un entretien à l’AFP à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.