Nucléaire: l'AIEA tape sur les doigts de l’Iran

Téhéran nie de son côté vouloir se doter de l’arme atomique. Grossi appelle l’Iran à coopérer «avec sérieux et sur la durée». Il cite aussi «l’absence d’avancées» dans l’autre épineux dossier de la présence de particules d’uranium nucléaire sur deux sites non déclarés, Turquzabad et Varamin. Ce contentieux empoisonne de longue date les relations entre la République islamique et l’AIEA.