Etats-Unis - Nue, elle fonce sur une scène de crime en voiturette de golf

États-Unis : Nue, elle fonce sur une scène de crime en voiturette de golf

Un étrange incident est survenu le week-end dernier en Floride, pendant un face-à-face entre la police et un jeune homme armé.

Affairée à tenter de neutraliser un homme armé qui s’était réfugié sur un toit, la police de Dunedin (Floride) a été surprise par l’arrivée spectaculaire d’une jeune femme. Dimanche, plusieurs véhicules des forces de l’ordre étaient garés autour d’une scène de crime quand Jessica Smith, 28 ans, a fait irruption au volant d’une voiturette de golf. «Une odeur distincte de boisson alcoolisée émanait de sa personne, et elle était complètement nue», explique le rapport de police.

La jeune femme originaire de Boston (Massachusetts) est passée en trombe à côté des voitures de la SWAT et s’est retrouvée en pleine scène de crime. Les officiers étaient en plein face-à-face tendu avec un jeune homme de 18 ans armé. Jessica Smith a d’abord refusé de quitter le périmètre de sécurité, puis n’a pas voulu sortir de la voiturette. Elle a finalement été sortie de force et menottée. «Les actions de l’accusée et son incapacité à suivre les instructions ont fait courir le risque à plusieurs adjoints de se faire tirer dessus», dit le rapport.