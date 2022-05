Hilary Duff: Nue en couverture d’un magazine, après trois grossesses

Méditer dans son bain

Grâce à de l’exercice physique et à une alimentation saine , elle a retrouvé la forme pour endosser le rôle de Sophie dans «How I Met Your Father», après sa dernière grossesse. « Je médite dans mon bain», confie-t-elle, en insistant sur l’importance de se concentrer sur sa santé mentale . Elle voit régulièrement un thérapeute et le fait de passer du temps avec ses enfants la calme. «On se casse le cul pour avoir un corps en forme et être le plus beau possible. On se fait faire des soins du visage ou du Botox. On se fait coiffer, on s’occupe de nos mèches, de nos sourcils, de nos cils et tout ça. Mais je veux travailler de l’intérieur. C’est la partie la plus importante du système.»