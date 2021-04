L'équipe de Suisse est retombée de son piédestal dans la nuit de mardi à mercredi, concédant deux nouvelles défaites aux championnats du monde de Calgary, au Canada. Elle s'est d'abord inclinée 10-5 contre la Norvège, puis a subi la loi de l'Ecosse 7-4. Le CC Genève, composé de Peter de Cruz, Sven Michel, Valentin Tanner et Benoît Schwarz, recule au 7e rang de la compétition, avec un bilan de 5 victoires pour 4 revers.

Quelques heures plus tard, les Genevois n’ont pas su réagir contre l’Ecosse. Comme lors du match précédent, ils ont fait jeu égal avec leur adversaire en début de rencontre, avant de céder vers la fin. Les deux équipes étaient encore à égalité au terme du 7e end (4-4). C’est alors que l’équipe de Bruce Mouat a élevé son niveau de jeu, inscrivant deux points dans le end suivant, puis en parvenant à voler une pierre lors du 9e, sonnant le glas des espoirs helvétiques (7-4).

Finir dans le top 6

Avec ses deux défaites, la Suisse recule au 7e rang du Round Robin. Or, il faut terminer dans les 6 premiers pour se qualifier pour la suite de la compétition et également décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Pékin, en 2022. Il va donc falloir réagir lors des 4 derniers matches. La formation de de Cruz en a les moyens. Elle va affronter le Danemark, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Chine, quatre équipes qui pointent en bas du classement.