Le train numéro 8546 prévu au départ de Hendaye à 17h55 pour une arrivée à Paris-Montparnasse à 22h est parti finalement à 18h30 avant de se retrouver bloqué à Biarritz où un autre train n'avait déjà pas pu partir à 15h45. Les deux TGV ont été jumelés et sont repartis à Hendaye. Un autre train se trouvait bloqué entre Dax et Bordeaux.

«C'est la galère; il y a des familles, des enfants et on n'a pas d'information. Le personnel est dépassé. On nous a promis des plateaux repas et des bouteilles mais on n'a finalement rien eu», a déploré une journaliste de l'AFP présente dans le train. La SNCF a évoqué «plusieurs incidents en cours» à l'origine de ces blocages «principalement une panne d'alimentation électrique dans le secteur de Dax».