Adolescent abattu en France: Nuit de violences également en Haute-Savoie

Bus incendié, tram caillassé, voitures incendiées, mairie ou école visée… de nouvelles violences urbaines ont émaillé la nuit de jeudi à vendredi, différentes villes, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre, mardi. À Annecy, les tensions sont apparues dans le quartier des Teppes, selon des images du quotidien régional Le Dauphiné Libéré montrant un groupe de personnes tentant de forcer l’entrée d’un centre commercial. Les pompiers sont également intervenus toute la soirée et une partie de la nuit pour éteindre des «feux de poubelles et de mobiliers urbains» à Annemasse et Annecy, en Haute-Savoie, ont-ils indiqué à l’AFP.

Saint-Étienne et Clermont-Ferrand ont également connu une nuit marquée d’incidents, avec feux d’artifice, feux de poubelles, et voitures incendiées, selon la presse locale.

En Saône-et-Loire, Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône, ont vu des «affrontements entre forces de l’ordre et fauteurs de troubles, qui ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules», a indiqué la préfecture, dans un communiqué. «Des établissements publics ont été visés», notamment une école maternelle à Mâcon et la mairie de Sanvignes-les-Mines», un bourg de 4000 habitants, selon la même source.