Plusieurs mineurs pincés

La situation s’est envenimée à 22 heures. «Les interventions ont été nombreuses», relate la police, et en particulier au Pommier. Un scooter y a été incendié, et des pierres et des feux d’artifice ont été jetées et tirés sur les forces de l’ordre, les pompiers et les véhicules des transports publics. Dans ce cadre, quatre individus dont trois mineurs ont été interpellés. Les trois mineurs ont été remis à leurs parents après avoir été entendus, alors que le majeur a été auditionné par la police pour infraction à la loi sur les armes.