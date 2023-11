Nuit Incolore sacré Révélation francophone de l’année aux NMA

Il l’a fait! Nommé dans la catégorie «Révélation francophone de l’année» aux NRJ Music Awards 2023, Nuit Incolore a remporté le trophée vendredi 10 novembre 2023. Avec son titre «Dépassé», il s’est imposé devant Bianca Costa, Calema, Chiloo, Joseph Kamel et Vacra. «Je n’ai jamais été délégué de classe, on n’a jamais voté pour moi parce que je n’avais jamais osé me présenter, J’avais trop peur. Et d’être là maintenant, devant vous, c’est beau, donc merci pour tout vraiment» a confié le chanteur de 22 ans au moment de récupérer son prix sur la scène du Palais des Festivals de Cannes.