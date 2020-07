Météo

Nuit tropicale en Suisse, début de canicule au Tessin

La nuit a été particulièrement chaude en Suisse, notamment au bord du Lac Léman. Les températures ne sont pas tombées en dessous de 20 degrés.

Lundi, le mercure est monté jusqu’à 34,6 degrés à Genève et il n’est pas retombé en dessous de 23,4 dans la nuit. Il a fait à peine plus frais à Vevey (VD) avec 23 degrés. À l’autre bout du lac, il a aussi fait plus de 20 degrés au Bouveret (VS).