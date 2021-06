Suisse - Nuits au sommet

Anako Lodge

Dans le v al d’Hérens, six bâtiments agricoles ont été sauvés de la ruine et reconstruits par anako’architecture, un bureau d’architecte situé à Sion. Derrière leur façade ancienne, ces mayens offrent un intérieur moderne, où vous pourrez profiter des longues soirées d’été au calme, en pleine nature.

Plus d’infos sur anakolodge.ch.

Cabane Topali SAC

Tel un nid d’aigle, la cabane du SAC se dresse sur un promontoire rocheux surplombant la vallée de Zermatt. Érigée sur un socle de béton apparent, robuste et intemporel, on s’y sent en sécurité quels que soient les caprices de la météo.