Football : Nul de Chelsea, Manchester City s’échappe

Les Citizens, vainqueurs à Brentford, ont désormais huit points d’avance au classement sur les Blues, deuxièmes, qui ont fait match nul contre Brighton.

Mason Mount et Chelsea ont laissé des plumes contre Brighton (ici Marc Cucurella).

Manchester City a consolidé sa place de leader de la Premier League en battant Brentford (1-0) mercredi, lors de la 20e journée, et compte désormais huit points d’avance sur Chelsea, tenu en échec par Brighton (1-1).

Le troisième membre du podium provisoire est Liverpool, battu mardi à Leicester (1-0), mais les Reds ont un match de plus à jouer.

Le seul moment de doute est intervenu entre la 12e et la 15e minute, quand Brighton s’est procuré trois occasions coup sur coup, par Onyeka deux fois, puis Wissa.

Le but de Foden a suffi

Manchester City s’est alors contenté de gérer jusqu’à la fin de la rencontre, avec la confiance que lui confère sa défense, la meilleure du championnat (12 buts encaissés en 20 matches). L’écart a failli se creuser en fin de rencontre grâce à une tête d’Aymeric Laporte, mais ce but a finalement été invalidé par l’assistance vidéo.

Chelsea craque dans les arrêts de jeu

Comme Liverpool mardi, Chelsea a mal géré cette période des fêtes et vient peut-être de perdre ses derniers espoirs pour le titre. Mais ce score nul contre Brighton est logique au regard de la physionomie et des statistiques du match.

Les Blues n’ont jamais été vraiment à leur aise, avec 11 tirs contre 18, 48% de possession de balle et seulement 80% de passes réussies.

Moins mobiles que d’habitude, ils ont dû attendre un corner de Mount et une tête piquée de Romelu Lukaku, donnant au passage un coup de coude involontaire à Maupay (1-0, 28e). L’attaquant belge a marqué ainsi son deuxième but en deux matches, après avoir été muet pendant plus de trois mois en championnat.