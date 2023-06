Nul en drague? Entraînez-vous avec l'avatar de vos rêves

On ne compte plus les apps de rencontres existantes et leurs déclinaisons. Mais elles semblent connaître une nouvelle jeunesse grâce à l’intelligence artificielle emmenée par le robot conversationnel ChatGPT d’OpenAI. C’est en tout cas le fonds de commerce de l’éditeur de l’app controversée Replika interdite notamment en Italie avec ses avatars autoproclamés «amis empathiques».

La firme Luka a récidivé avec Blush, une application proposant davantage qu’un sexbot, soit des avatars formés avec l’intelligence artificielle et censés aider une personne maladroite à s’entraîner au flirt et aux interactions romantiques.

Conçue comme une application de rencontres traditionnelle, Blush propose plus de 1000 «crush», des avatars rêvés ayant chacun leur propre histoire et profil. On y trouve par exemple Klea, 27 ans, qui se décrit elle-même comme un «une fille de célébrité qui embrasse son côté sauvage». Aisha, 25 ans, cherche, elle, un «intello» doté «d’un bon sens de l’humour». Theo, 23 ans, est pour sa part un architecte français «prêt à construire une relation durable». Les personnages ont été conçus pour «fixer des limites et adopter différentes dynamiques relationnelles», explique la cheffe de produit Rita Popova sur le site TechCrunch.