Football : Nul entre l’Allemagne et l’Angleterre, l’Italie prend la tête

Il n’y a pas eu de vainqueur à Munich entre Allemands et Anglais, dans le groupe 3 de la Ligue des nations. Un groupe que l’Italie domine après sa victoire contre la Hongrie.

Dans un grand classique du foot mondial, l’Allemagne et l’Angleterre se sont neutralisées mardi à Munich (1-1), à l’issue d’un match intense et souvent spectaculaire où Harry Kane a marqué son 50e but en sélection. Pour l’Angleterre, ce but de Kane sur penalty à la 87e minute, répondant à l’ouverture du score de Jonas Hofmann (51e), évitera une délicate gueule de bois.