Les Numerik Games bientôt délocalisés à l'Uni de Lausanne?

Boss affaibli par un audit

«Manager charismatique, créatif et innovant, excellent en relations publiques, et avec de très grandes compétences dans son domaine et artistiques…» C’est ainsi que Marc Atallah a été dépeint en 2022 par un rapport d’audit après des accusations de mauvaise gestion et de népotisme le visant. Même si l’audit a conclu qu’il n’avait pas commis un acte délictueux, il est sorti affaibli de cette affaire. Le rapport avait notamment déploré son omnipotence et avait suggéré l’instauration d’une direction bicéphale. Marc Atallah ne s’occuperait plus que des aspects artistiques, et se verrait ainsi dépossédé du volet administratif.