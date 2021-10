Genève : Numérique au primaire: les députés pas convaincus

Une pétition demandant un moratoire sur l’usage du numérique à l’école a été largement acceptée en commission. Les élus craignent une surexposition aux écrans.

Selon le DIP, il s’agira avant tout d’éducation au numérique, et non par le numérique.

L’introduction du numérique à l’école primaire pose encore question. Comme le relate mercredi «Le Temps» , la commission des pétitions du Grand Conseil a accepté à une quasi - unanimité (14 voix contre 1) un texte réclamant un moratoire sur ce projet. Ils suivent ainsi des parents d’élèves, d e s e nseignants, des logopédistes et le collectif RUNE (Réfléchissons à l’usage du numérique et des écrans) qui a lancé la pétition. Les députés pointent notamment le manque de clarté du projet et craignent une surexposition aux écrans chez les enfants.