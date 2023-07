Numéro 2 à la WTA, elle est devenue nonne

Andrea Jaeger est devenue nonne en 2006, après une brillante carrière en tennis. Twitter The Sun

Âgée aujourd’hui de 58 ans. Andrea Jaeger a complètement disparu des radars sportifs. Et pour cause, elle consacre désormais son existence aux autres et à Dieu. Mais avant cela, elle a brillé très jeune sur les courts. Elle est passée professionnelle de tennis alors qu’elle n’avait que 14 ans.

L’Américaine a disputé deux finales de Grand Chelem: Roland-Garros en 1982 et Wimbledon en 1983, à l’âge de 17 et 18 ans. Elle a chaque fois rencontré Martina Navratilova qui ne lui a laissé aucune chance. Résultats: 7-6 6-1 à Paris et 6-1 6-1 à Londres. Andrea Jaeger a tout fait très rapidement, puisqu’elle a pris sa retraite sportive à 19 ans, en 1985, en raison d’une blessure à l’épaule. Entre-temps, elle avait réussi à atteindre la 2e place du classement mondial et a gagné plusieurs millions de dollars en prize-money et en contrats publicitaires.

Le 5 juin 1982, Andrea Jaeger et Martina Navratilova posent au terme de la finale de Roland-Garros. AFP

Diplômes universitaires en poche

Une fois sa raquette raccrochée, la joueuse de tennis est allée à l’université pour étudier la théologie, puis elle est devenue religieuse. «Après avoir décroché mes diplômes en 2006 en théologie, je suis entrée dans un programme de fraternité dominicaine. Aucun membre de ma famille ne savait que je priais tous les jours de ma vie. Quant à moi, j’ai toujours su que Dieu existait, que nous étions amis et que nous avions une relation particulière. Je serai toujours nonne, j’aime la vie et c’est plus facile de l’exprimer dans ce domaine», a expliqué Andrea Jaeger au Daily Mail.

Une vie consacrée aux enfants malades

Elle a également choisi de s’occuper des autres. En 1990, elle a créé la Silver Lining Foundation, qui s’occupe des enfants atteints de cancer. «Je m’applique une discipline stricte. Je me réveille à 4 heures du matin, je fais mes prières et mon étude spirituelle. Puis, je commence à travailler à 5 ou 6 heures du matin à la collecte de fonds, à la création et à la gestion de programmes. Chaque jour, il y a quelque chose à faire dans le monde pour les enfants», explique l’ancienne No 2 mondiale.

Andrea Jaeger en 2007, alors qu’elle avait déjà troqué depuis bien longtemps ses raquettes contre une robe de religieuse. Getty Images via AFP