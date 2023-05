Privé de banderole publicitaire, un commerçant de Thônex se fâche

«Mon numéro de téléphone, c’est un outil de travail. En me demandant d’ôter les banderoles où il figure, la commune détruit mon commerce!» Ayman Nassralah est dépité. Il achète et vend des véhicules, et s’est installé à Thônex en juin. Depuis, la police municipale exige qu’il enlève les réclames posées sur les grilles entourant son exploitation.