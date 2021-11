Football – Nuno Espirito Santo n’est plus l’entraîneur de Tottenham

«Le club peut aujourd’hui annoncer que Nuno Espírito Santo et ses entraîneurs Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions», annonce les Spurs dans un communiqué. Et Fabio Paratici, directeur général, de poursuivre: «Je sais à quel point Nuno et son équipe d’entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d’entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.»