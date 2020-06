Actualisé il y a 17min

Lisbonne

Nuno Lopes: «J’adore Genève»

L’acteur portugais, qui joue le beau gosse dans la série «White Lines», aime beaucoup se baigner dans le lac Léman, quand il tourne en Suisse.

de Henry Arnaud, Los Angeles

En 2016, Nuno Lopes avait reçu le prix du meilleur acteur dans le film «Saint George», au Festival international du film de Venise. AFP

Dans «White Lines», qui cartonne sur Netflix, il incarne le séduisant Boxer, à la fois poète et dangereux meurtrier. Nuno Lopes est loin d’être un inconnu dans le showbiz, même si le grand public découvre le beau gosse avec cette série. À 42 ans, le Portugais, qui parle quatre langues, a tourné avec Isabelle Huppert, Mélanie Thierry et Alexandra Lamy dans plusieurs films francophones, dont un tourné en Suisse. Nuno a répondu en exclusivité à «20 Minutes» depuis son appartement de Lisbonne.



Comment réagissez-vous quand on vous présente comme le nouveau beau gosse de Netflix?

Ça me fait plutôt rire, car je suis de nature extrêmement timide, comme beaucoup de comédiens d’ailleurs. Je prends cela comme un compliment, mais ça ne me monte pas du tout à la tête. Au contraire, j’ai toujours cherché des films qui soient des challenges. Au début de ma carrière, j’ai tourné dans plusieurs feuilletons qui ont été très populaires au Portugal, mais je n’ai jamais voulu être une célébrité. J’ai connu les inconvénients du star-système quand j’étais dans la telenovela «Esperança» qui a connu un énorme succès d’audience au Brésil. C’est devenu tellement pesant que j’ai tout quitté pour rentrer à Lisbonne et faire du théâtre.

Pour les lecteurs de «20 Minutes» qui vous découvrent aujourd’hui, quel a été votre parcours?

J’ai appris l’anglais puis le français à l’école, ce qui me permet de tourner dans ces deux langues. Et heureusement, car la production de films est limitée au Portugal. Je vis toujours à Lisbonne même si je voyage beaucoup pour ma carrière. En fait, mon appartement est à moins de 40 mètres de l’endroit où je suis né! Je suis aussi DJ à mes heures car j’adore le son. Et avant que vous ne me posiez la question, je vis seul et je suis célibataire. Ma petite popularité très jeune dans les pays de langue portugaise m’a appris à garder le secret autour de mon intimité pour être crédible à l’écran.

Comment peut-on être timide et incarner le séducteur Boxer dans «White Lines» ?

Ça s’appelle jouer la comédie (rires). Pour avoir confiance en moi et rentrer dans la peau de Boxer, j’arrivais torse nu sur le tournage le matin afin de m’affirmer et apprendre à être bien dans ma peau. Je me suis énormément entraîné physiquement pour avoir les muscles et la corpulence de Boxer, mais je ne suis pas obsédé par les salles de gym, au contraire. On m’a souvent proposé des rôles de gros bras, mais moi j’aime jouer avec la masculinité. Boxer est fort, musclé mais aussi sensible, cultivé et intelligent. Il est aussi plein d’humour, ce qui m’a attiré vers ce rôle.

Vous connaissez bien la Suisse romande. Quel en est votre meilleur souvenir?

Se baigner dans le lac Léman, c’est vivifiant mais génial! Je suis venu plusieurs fois en Suisse et c’est à Genève que j’ai le plus de souvenirs, car j’y habitais pendant le tournage de «Le vent tourne», réalisé par la Suissesse Bettina Oberli. J’adore cette ville internationale où je peux en quelques minutes parler en français, anglais, espagnol ou portugais au gré des rencontres dans la rue tellement il y a de gens de différentes nationalités qui y vivent. Mon meilleur souvenir, c’étaient mes séances de sauna dans mon hôtel, puis nager dans le lac. C’était durant l’automne, donc l’eau y était beaucoup plus froide que sur les plages du Portugal, mais j’adorais ça.



Avez-vous de nouveaux projets en Suisse?