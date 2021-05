MMA - Nurmagomedov snobe 100 millions de dollars

«J’ai dit à ma mère que j’étais à la retraite. Je vais tenir ma parole envers ma mère. Si ma mère me dit de me battre à nouveau, peut-être que je le ferai»

Abdelaziz, qui a travaillé avec le Russe en tant que fondateur de Dominance MMA Management, a poursuivi: «Khabib a dit non, je suis à la retraite. J’ai dit à ma mère que j’étais à la retraite. Je vais tenir ma parole envers ma mère. Si ma mère me dit de me battre à nouveau, peut-être que je le ferai. Mais pour l’instant, elle m’a dit de ne pas me battre.»