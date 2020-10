Caricatures de Mahomet : Nurmagomedov traite Macron d’«ordure»

Champion du monde d’arts martiaux mixtes à la retraite, le Russe Khabib Nurmagomedov, originaire du Daguestan, s’en est violemment pris au président français et à ses «disciples».

«Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de plus d’un milliard et demi de musulmans», a écrit le sportif, dans un message en russe et en arabe.