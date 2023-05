Etats-Unis: Nus dans «Roméo et Juliette»: la plainte des ex-adolescents rejetée

Leonard Whiting et Olivia Hussey ont aujourd'hui plus de 70 ans.

La plainte des deux acteurs ayant incarné Roméo et Juliette lorsqu’ils étaient adolescents dans le film de Franco Zeffirelli en 1968, et reprochaient au studio une scène de nudité non consentie, a été rejetée par une juge américaine jeudi. Olivia Hussey et Leonard Whiting avaient respectivement 15 et 16 ans lors du tournage, souligne la plainte. Ils avaient chacun été récompensés par un Golden Globe pour leur performance dans ce film.