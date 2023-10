Le demi-frère de Kylie Jenner met du lait maternel dans son café

«Chérie, nous n’avons plus de lait d’amandes, est-ce que je peux prendre de ton lait maternel que tu as mis hier au frigo?», entend-on Brody Jenner, le demi-frère de Kylie et Kendall Jenner, demander à sa femme, dans une vidéo postée sur YouTube, le 3 octobre. «Bien sûr», lui répond Tia Blanco, qui a accouché d’une petite fille cet été. «J’entends beaucoup de bien du lait maternel: il serait nutritif et délicieux. Je pense qu’il fera l’affaire», indique l’Américain avant de confirmer que c’est très bon.