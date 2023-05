Xamax: Fin de carrière pour Nuzzolo

Aujourd’hui, son désir est de sauver son club de la relégation avant de tirer sa révérence. Dans le communiqué du club, Nuzzolo déclare: «Je remercie tous mes coéquipiers, mes entraîneurs et mes présidents avec qui j’ai pu vivre tant de batailles, de réussites mais aussi de désillusions sur et en dehors des terrains. Un grand merci aussi aux supporters de Xamax ainsi qu’à ceux d’YB de m’avoir toujours soutenu et traité d’une manière si spéciale à mes yeux. Merci à mes parents, à mes frères et à toute ma famille de m’avoir accompagné depuis mon enfance autour des terrains de foot. Merci à ma femme et mes enfants, mes plus grands critiques mais aussi mes plus grands supporters, sans qui je n’aurais pas pu jouer si longtemps. Pour finir, il me reste donc un dernier défi à relever: permettre à Neuchâtel Xamax, de rester dans le monde du foot professionnel. Je donnerai, pour cela, toutes les dernières forces qu’il me reste. Nous pourrons nous donner rendez-vous pour une dernière à La Maladière soit le 27 mai contre Vaduz soit lors de l’éventuel barrage».