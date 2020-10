L’IA est en mesure de réaligner les visages et les regards des participants.

La firme américaine Nvidia spécialisée dans les cartes graphiques, qui a récemment déboursé 40 milliards de dollars pour acquérir le géant mondial des microprocesseurs Arm (filiale britannique de la firme japonaise SoftBank), a annoncé une nouvelle plateforme destinée aux appels vidéo. Maxine, c’est son nom, s’adresse principalement aux développeurs de logiciels tiers. Elle a pour but de fournir des outils dotés d’intelligence artificielle qui visent à résoudre les problèmes courants liés à la vidéoconférence, technologie qui a connu une hausse d’utilisation durant la pandémie.

En exploitant les capacités du cloud, Maxine s’est dotée d’un algorithme de compression vidéo qui divise par dix la bande passante nécessaire pour les appels vidéo (en comparaison avec la compression standard H.264), tout en augmentant la résolution. L’intelligence artificielle (IA) est en effet capable de recréer chaque visage en récupérant uniquement ses points clés. De quoi rendre les vidéoconférences beaucoup plus légères, estime le site spécialisé Engadget .

Maxine sait aussi réaligner automatiquement les visages et les yeux des participants pour donner l’impression qu’ils regardent la caméra, mais aussi animer des avatars. Outre l’ajout d’arrière-fonds virtuels, comme le proposent déjà les services Google Meet, Zoom ou Teams de Microsoft, et la réduction automatique des bruits de fond, la plateforme promet la transcription et la traduction automatiques en temps réel.