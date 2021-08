Conférence GTC 2021 : Nvidia révèle que son patron était en partie virtuel

Pendant une récente présentation, la firme informatique américaine a intégré une réplique de Jensen Huang animée par une IA.

L’entreprise américaine spécialisée dans les processeurs, les puces graphiques et l’IA a fait une démonstration des prouesses de ses outils. Quelques mois après sa conférence GTC 2021, la firme a révélé sur son blog que son patron Jensen Huang, qui apparaissait dans une réplique virtuelle de sa cuisine, n’a pas totalement animé la présentation d’ouverture de l’événement en avril dernier.

Dans une vidéo nommée «Connecting in the Metaverse», la société a en effet levé le voile sur les dessous de la récente présentation préenregistrée, comme l’ont été celles de bon nombre d’autres sociétés en temps de pandémie. On apprend ainsi que pendant une partie de celle-ci, c’est une réplique virtuelle de Jensen Huang animée par une intelligence artificielle qui est apparue à l’écran.