Basketball: Nyon a fait trembler les Lions

Duel entre le Genevois Keith Clanton (à dr.) et le Nyonnais William Van Rooij. Pierre Maillard

Peut-être un peu de suffisance d’un côté, mais surtout de la révolte et énormément de combativité de l’autre, ce derby a été bien plus équilibré que samedi. Les play-off ont enfin commencé pour le BBC Nyon. Le visiteur qui avait été déclassé lors du premier acte, a su relever la tête, en rendant la vie moins facile à son prestigieux adversaire. Il y a eu un match entre les deux voisins du Lac. Jusqu’au bout du bout.

‹‹On a dit aux joueurs que leur talent ne suffirait pas, que pour bousculer Genève, il fallait en faire beaucoup plus!›› Julie Le Bris, coach assistante de BBC Nyon

Face à des Lions plus forts, plus grands, avec une plus grande profondeur de banc, les visiteurs sont en effet revenus au Pommier avec un autre état d’esprit, en conquérant et plus concentrés défensivement. D’emblée (9-17, 8e). «On a dit aux joueurs que leur talent ne suffirait pas, que pour bousculer Genève, il fallait en faire beaucoup plus!» lâchait Julie Le Bris, coach assistante de Stefan Ivanovic, en débarquant dans la salle, juste avant la partie. Des paroles aux actes, il y a eu davantage d’intensité, une belle bagarre; les Brooks, N’Doye et Jaunin ont su se défaire de leurs menottes et serrer les boulons derrière, sans crainte d’aller se frotter au géant Keith Clanton dans la peinture. Haut les cœurs!

Un président très fier

Si les Genevois, sous l’impulsion d’Erik Thomas (5 sur 6), avec Jeremiah Paige, Slobodan Miljanic et Keith Clanton au diapason, sont bien revenus avant de prendre un peu le large (43-34, 22e), mais Nyon n’avait pas grillé toutes ses cartouches pour refaire petit à petit, avec leurs armes et leur cœur, leur retard avant de recoller dans le money time, grâce à un Jérémy Jaunin tout feu tout flamme. «Je suis très fier de l’équipe, qui a montré de la hargne en se battant sur tous les ballons, se réjouissait le président nyonnais Jérôme Darbre. On a su mettre en difficulté les Miljanic et Clanton en y allant fort et en les fatiguant. Il n’a vraiment pas manqué grand-chose ce mardi, mais on s’est rapproché, vivement samedi!»

‹‹Entre samedi où on a beaucoup donné et ce mardi, c’était très court. On a eu de la peine à récupérer. On était fatigués.›› Thomas Jurkovitz, Lions de Genève

Tout aussi inspiré que trois jours plus tôt, Colin Dougherty (25 points) a été une menace permanente jusque dans les dernières secondes (67-68, à 1’ 35” de la fin) d’une partie qui s’est finalement jouée sur un rien, des détails, à commencer par une faute disqualifiante sifflée à Devante Brooks à neuf secondes du terme (70-68) . «Ça a été plus dur que samedi, a reconnu le Genevois Thomas Jurkovitz, sur les genoux. Entre samedi où on a beaucoup donné et ce mardi, c’était très court, on a eu de la peine à récupérer. On était fatigué et s’est reposé sur nos acquis en donnant aux Nyonnais le match qu’ils étaient venus chercher. Même si on a su gérer la situation, on ne peut pas se faire peur ainsi.» Au niveau des rotations, la blessure de Noé Anabir n’a pas arrangé non plus un orchestre qui a manqué de percussion.

Lions de Genève – BBC Nyon 74-68 (39-33)

‹‹ Face à des Genevois expérimentés et plus malins, on a essayé des combines, mais on a vu que nous avions les armes pour jouer contre eux.›› Stefan Ivanovic, coach de Nyon

Du côté des Vaudois, il y a forcément une petite tristesse, en passant si près. «Mais rien n’est fait, s’exclame le coach Stefan Ivanovic. Il va falloir vite récupérer. Si au premier match on n’était pas là, ce soir on a fait ce que nous avions réussi ces dernières semaines. On a joué un vrai match de play-off, avec une belle bagarre. Face à des Genevois expérimentés et plus malins, on a essayé des combines, mais on a vu que nous avions les armes pour jouer contre eux, samedi on sera prêt.» La bataille continue et elle va être belle. Le Rocher va trembler!