Vaud

Nyon dévoile son plan climatique

La Ville a présenté une feuille de route qui compte vingt projets prioritaires liés au développement durable. Parmi eux, le développement «massif» de l'énergie photovoltaïque et l’amélioration de la mobilité douce.

La Ville de Nyon a présenté ce lundi sa feuille de route climatique. Intitulée «Nyon s'engage», elle comprend vingt actions prioritaires, regroupées en cinq thématiques: énergie des bâtiments, anticipation du changement climatique, mobilité, engagement de la population et du secteur privé, organisation interne.

Elaborée par la municipalité, la feuille de route se présente pour l'instant sous la forme d'un préavis déposé au Conseil communal. «Il s'agit de nous donner les moyens de renforcer notre exemplarité, et d'en profiter pour fédérer la population, les autorités et les acteurs économiques et associatifs autour de l'enjeu climatique», explique le syndic de Nyon Daniel Rossellat, cité dans un communiqué.