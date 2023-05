Nyon privé de promotion en Challenge League

Cadors sereins

Les formations romandes de ­Super League n’ont pas connu de problèmes pour obtenir leur licence de jeu en première instance et ainsi aborder la saison prochaine avec sérénité. Le FC Sion et le Servette FC ont passé l’examen. Neuchâtel Xamax a fait de même en Challenge League. Il ne reste plus qu’à connaître le verdict du terrain, même si les Neuchâtelois peuvent aussi imaginer être sauvés dans leur division sans passer par un barrage.