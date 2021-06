Vaud : Nyon se prépare à faire face aux fêtards

A l’approche des vacances, l’humoriste Charles Nouveau a réalisé des vidéos de prévention pour rappeler aux jeunes de respecter les espaces publics.

La Ville de Nyon (VD), en collaboration avec la police régionale, a sorti trois vidéos et des affiches décalées pour faire réagir les jeunes sur leurs comportements, qui ne se révèlent pas toujours adéquats en soirée. Charles Nouveau, humoriste et habitant de Nyon, a réalisé ces campagnes sous format de micros-trottoirs. Le but est de faire prendre conscience aux jeunes qu’il serait bon qu’ils tempèrent un peu leurs ardeurs. L’humoriste a mis en scène les déchets qu’on peut retrouver les lendemains de soirées et les méfaits des nuisances sonores. Des mesures préventives existent déjà dans les écoles.