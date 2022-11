Basketball: Nyon se remet dans la lumière

Avec un banc plus fourni, un Maleye N’Doye déchaîné à longue distance (5/7 à trois points), un Joël Wolfisberg en état de grâce (13 points), un Devante Brooks bondissant aux rebonds, un Eric Fongué très bon en défense et un Jérémy Jaunin toujours aussi important dans les instants importants, les Vaudois ont su trouver l'interrupteur et la réussite quand il l’a fallu pour remporter un succès si précieux (75-63) et mérité qui leur permet de revenir dans la lumière et de se rapprocher du top 8. Boncourt va devoir rapidement engager un étranger s’il entend monter dans le bon wagon.