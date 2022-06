Festival : Nyon va à nouveau passer «un été sous les Marronniers»

Du 23 juin au 18 septembre, la Ville accueillera une manifestation pluridisciplinaire. Concerts, théâtre, sport et marchés sont au programme.

Une multitude d’activités seront proposées. Concerts, DJ sets, performances théâtrales, spectacles de danse, tournois de pétanque et d'échecs, cours de Qi-gong et de Pilates, ateliers créatifs, marché d'art et d'artisanat se succéderont du mercredi au dimanche. «La manifestation a pour objectif de redonner vie au lieu emblématique qu'est l'esplanade des Marronniers, et offrir à la population un espace d'échange et de partage», confient les autorités dans un communiqué.